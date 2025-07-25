Шишкин: Наверняка перед «Локомотивом» стоит задача попасть в тройку

Бывший защитниквысказался о перспективах москвичей в этом сезоне РПЛ.

«Возможно, сегодняшний состав "Локомотива" не позволяет решать большие задачи. Я всегда говорил, что "Локомотиву" чего-то не хватало. Если посмотреть на составы других команд, там всё выглядит мощнее за счёт легионеров. "Локомотив" может любого обыграть и любому уступить. Нужно задавать вопросы руководящему составу: какие задачи они видят с таким составом? Наверняка перед ними стоит задача попасть в тройку», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.