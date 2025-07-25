Ловчев назвал провалом «Спартака» трансфер Заболотного

Экс-игрокоценил переходв московский клуб.

«Мне совершенно непонятен трансфер Заболотного в "Спартак". Говорят: вот, он же гол забил! Ребят, это довольно средний футболист. Даже тот факт, что его когда-то вызывали в сборную… Сборная России усреднилась, там осталось мало личностей.

Когда ты заявляешь, что будешь бороться за чемпионство, сюда нельзя приписывать фамилию Заболотного. Это игрок очень средних возможностей. Какой вообще Заболотный? Он может сделать команду чемпионом? Для меня это провал всей трансферной системы "Спартака". Нонсенс! » — цитирует Ловчева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Химки» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.