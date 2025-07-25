Экитике: Играть за «Ливерпуль» для меня — это невероятное, очень приятное чувство

Новичоквысказался о своем переходе в мерсисайдский клуб.

«Я очень горжусь. Конечно, это очень большой клуб. Я просто взволнован, я немного как ребенок. Я мечтал играть в Премьер-лиге. И играть за "Ливерпуль" для меня — это невероятное, очень приятное чувство. С нетерпением жду начала матчей и завоевания трофеев.

Да, для меня это был правильный выбор. Учитывая, как работает клуб, что я слышал про людей здесь, атмосферу, болельщиков, стадион, то, как они развивают игроков, — они уже чемпионы Премьер-лиги.

Это лучшая команда Англии и одна из лучших команд мира, так что да, это был "Ливерпуль". С тех пор, как я поговорил с тренером, я был в этом уверен», — цитирует Экитике клубная пресс-служба.

Стало известно, что Экитике подписал контракт с «Ливерпулем» до лета 2031-го года. «Мерсисайдцы» заплатят «Айнтрахту» 90 млн евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Экитике провел за немецкую команду 33 матча в рамках Бундеслиги, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач.