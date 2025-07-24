Булыкин: «Краснодар» — фаворит в матче с «Локомотивом»

Экс-игроквысказался о предстоящем матче московской команды против

«Конечно, сейчас всем интересно, что "Локомотив", успешно сыгравший в первом туре, сможет противопоставить чемпиону страны на его поле. Обе команды прекрасно проявили себя в стартовых матчах сезона, поэтому очень интересная игра предстоит. Конечно же, фаворитом является "Краснодар", но, уверен, что "Локомотив" способен дать хороший бой.

Козыри "Локомотива" вижу в сплочённости и характере команды. Плюс мне импонирует, что в команде много российских игроков в составе», — приводит слов Булыкина «Матч ТВ».

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Поединок состоится в субботу, 26 июля, в Краснодаре.