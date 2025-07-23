Мостовой: Если ЦСКА предлагает условия лучше, то Пиняев может перейти

Бывший футболист сборной Россиивысказался о возможном переходе хавбека

«Если ЦСКА предлагает условия лучше, то он может перейти. В футбольном плане он выиграет. У армейцев хорошая команда, неплохой подбор футболистов и Пиняев там пригодится. Как раз таких креативных футболистов не хватает ЦСКА с уходом Пьянича и Фаззулаева.

Пиняев — один из лучших наших молодых футболистов, а может и вовсе лучший. Его природа наградила такими данными, которыми он должен воспользоваться. Не пойму почему, но в "Локомотиве" его не ставили», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Пиняев стал футболистом «Локомотива» в начале 2023 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». Всего в прошлом сезоне он сыграл 38 матчей, забил в них 11 голов и сделал 8 результативных передач.

В активе Пиняева 9 матчей в составе сборной России и один забитый мяч.