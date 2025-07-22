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    Тренер «Сосьедада» Франсиско: Вижу Захаряна на позиции «десятки»

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    Новый главный тренер «Реал Сосьедад» Серхио Франсиско поделился первыми своими впечатлениями о российском полузащитнике Арсене Захаряне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Мне рассказывали, что Захарян очень хорош, но я мало видел его в деле. Когда мы приехали, он был болен, потом у него был перегруз, сейчас он восстанавливается.

    Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он регулярно тренировался в общей группе и как можно скорее стал игроком, которого клуб подписал, или таким, каким, по их мнению, может стать. Он должен стать еще одним игроком, который даст нам нечто особенное.

    На какой позиции видите Сучича и Захаряна? Я рассматриваю Луку как "восьмерку" или "десятку", он может играть на фланге.

    Захаряна я вижу скорее "десяткой", иногда играющей на фланге, но я не вижу его чистым фланговым игроком. Захарян играет в центре, вторым опорником или на позиции "десятки", а Лука Сучич может чередовать игру во второй или финальной трети, — сказал Серхио Франсиско Mundo Deportivo.

    Прежний главный тренер Иманоль Альгуасиль покинул команду после 7 лет работы и перебрался в "Аль-Шабаб". Серхио Франсиско ранее тренировал вторую команду "Реал Сосьедад".

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