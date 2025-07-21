Моуринью: Конечно, я вернусь работать в Португалию

Наставник «Фенербахче»отметил, что он еще намерен поработать тренером в Португалии.

«Конечно, я вернусь работать в Португалию. Пока этого не случилось, но случится. И не потому, что чувствую приближение завершения карьеры. Я далёк от этого. Я не хочу ехать в Португалию ради "золотой пенсии" или последних лет карьеры. Я хочу приехать в Португалию на пике карьеры — в добром здоровье, физически и морально крепким. Я обязательно вернусь», — приводит слова Моуринью ESPN.

На вопрос, хотел бы он продолжить работу в клубе или предпочёл бы возглавить сборную Португалии, Моуринью ответил: «Что угодно».