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    Рахимов: Очень тяжелая игра, но мы такую и ждали

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» (2:0) в гостевом матче 1-го тура РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Очень тяжелая игра. Но такую мы и ждали. Единственное, что мы делали неправильно, это медленный выход из обороны. Выключались, когда перехватывали мяч, затягивали со следующей передачей.

    Упростил ли задачу быстрый гол во втором тайме? Обычно говорят, что счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Когда ребята праздновали, я сказал, что нужно быть максимально внимательными. Они меня услышали», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Рубин» сыграет 27 июля на своем поле против «Зенита».

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