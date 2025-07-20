Рахимов: Очень тяжелая игра, но мы такую и ждали

Главный тренер казанскогопрокомментировал победу своей команды над(2:0) в гостевом матче 1-го тура РПЛ.

«Очень тяжелая игра. Но такую мы и ждали. Единственное, что мы делали неправильно, это медленный выход из обороны. Выключались, когда перехватывали мяч, затягивали со следующей передачей.

Упростил ли задачу быстрый гол во втором тайме? Обычно говорят, что счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Когда ребята праздновали, я сказал, что нужно быть максимально внимательными. Они меня услышали», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

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В следующем туре «Рубин» сыграет 27 июля на своем поле против «Зенита».