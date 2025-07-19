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    Вега: В «Барселоне» было непросто оказаться одному без семьи

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    Футболист «Зенита» Роман Вега рассказал, как себя чувствовал в «Барселоне», где пересекся с Ламином Ямалем.

    Роман Вега
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    Роман Вега

    «Не получилось закрепиться в "Барсе" из‑за адаптации? Могу сказать, что в таком возрасте действительно было непросто оказаться одному в другой стране без семьи. Это наложило определенный отпечаток. В итоге пришлось вернуться домой.

    Ямаль? Тогда он тренировался в команде более младшего возраста. Но, конечно, уже тогда действительно было видно, насколько он одаренный и талантливый. Поэтому сейчас абсолютно заслуженно находится там, где находится.

    Но я очень высоко и положительно оцениваю этот опыт и это время. Они оказались весьма полезными», — сказал Вега «Матч ТВ».

    «Зенит» объявил о переходе 21‑летнего защитника из «Аргентинос Хуниорс» в начале июля. Контракт с аргентинцем рассчитан на пять лет.

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