Вега: В «Барселоне» было непросто оказаться одному без семьи

Футболист «Зенита»рассказал, как себя чувствовал в «Барселоне», где пересекся с

«Не получилось закрепиться в "Барсе" из‑за адаптации? Могу сказать, что в таком возрасте действительно было непросто оказаться одному в другой стране без семьи. Это наложило определенный отпечаток. В итоге пришлось вернуться домой.

Ямаль? Тогда он тренировался в команде более младшего возраста. Но, конечно, уже тогда действительно было видно, насколько он одаренный и талантливый. Поэтому сейчас абсолютно заслуженно находится там, где находится.

Но я очень высоко и положительно оцениваю этот опыт и это время. Они оказались весьма полезными», — сказал Вега «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе 21‑летнего защитника из «Аргентинос Хуниорс» в начале июля. Контракт с аргентинцем рассчитан на пять лет.