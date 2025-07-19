Морено: Матч был ничейный, а получили 0:3

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«Как я и говорил, в этой лиге всё решают малейшие детали. На последних минутах мы допустили три ошибки, которые недопустимы. За это пришлось расплачиваться. Матч был ничейный, а получили 0:3.

Мы проанализируем эти моменты. Нельзя сразу сказать, из‑за чего произошли ошибки. Цепочка неудачных действий», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Прошлый сезон «Локомотив» завершил на 6-м месте таблицы, а «Сочи» вернулся в высший дивизион по итогам стыковых матчей против «Пари Нижний Новгород» (4:3).