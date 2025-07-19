Ковтун: Уход Барко и Угальде станет для «Спартака» болезненным

Экс-защитник «Спартака»считает, что красно-белым нельзя одновременно расставаться с хавбекоми форвардом

«Барко и Угальде — важные игроки стартового состава, как минимум один из них точно должен остаться в "Спартаке". Возможно, у самих футболистов тоже есть желание уйти в более статусную команду. Но это хорошие игроки, в "Спартак" они влились.

Найти им замену можно, но в таком случае нужно заново перестраивать игру и наигрывать новые связки. Уход Барко и Угальде станет для "Спартака" болезненным», — сказал Ковтун «Чемпионату».

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Об интересе к Барко заявил бразильский «Фламенго», а голландский «Фейенорд» настойчиво хочет заполучить в свои ряды Угальде. Костариканец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Спартака», забив 17 голов в 29 играх, а Барко был лидером средней линии.