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    Смолов: Впервые в карьере начинаю сезон без клуба

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    Российский форвард Федор Смолов высказался о старте нового сезона РПЛ.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Напомним, что в стартовом матче РПЛ «Динамо» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.

    «Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность — посмотрю на игру с другой стороны, как зритель. Планирую писать и появляться здесь чаще, так что связь! » — написал Смолов в телеграм-канале.

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    Смолов в прошлом сезоне стал чемпионом вместе с «Краснодаром», а сейчас является свободным агентом.

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