Смолов: Впервые в карьере начинаю сезон без клуба

Российский форвардвысказался о старте нового сезона РПЛ.

Напомним, что в стартовом матче РПЛ «Динамо» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.

«Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность — посмотрю на игру с другой стороны, как зритель. Планирую писать и появляться здесь чаще, так что связь! » — написал Смолов в телеграм-канале.

Календарь и таблица РПЛ

Смолов в прошлом сезоне стал чемпионом вместе с «Краснодаром», а сейчас является свободным агентом.