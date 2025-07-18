«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Мбемо из «Брентфорда»

достиг соглашения со трансфере нападающего

По данным The Athletic, после нескольких недель переговоров клубы договорились о сделке, сумма которой может составить до 82 миллионов евро.

Основная часть трансфера — 75 миллионов евро — будет выплачена в четыре этапа, еще до 7 миллионов предусмотрено бонусами. Мбемо предпочел переход именно в «Юнайтед», несмотря на интерес других клубов.

о итогам сезона-2024/2025 в английской Премьер-лиге 25-летний камерунский форвард провёл 38 матчей, забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.