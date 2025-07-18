Агент Джикии: Георгий давно в Турции, готовится к сезону в составе команды

Агент защитникавысказался о ситуации с заявкой футболиста за новую команду.

«Георгий давно в Турции, готовится к сезону в составе команды. С руководством клуба постоянно на связи. Клуб дает информацию, что на днях будет открыта заявка и Георгий будет официально презентован. Решилось все давно, контракт подписан — вопрос только в снятии ограничений по заявке. Тогда можно будет полноценно сказать, что переход состоялся», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Джикия провел 19 матчей в составе «Химок» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.