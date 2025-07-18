«Аль-Хилаль» заинтересован в трансфере Александра Исака из «Ньюкасла»

Саудовский клубпроявляет интерес к нападающемуи рассматривает возможность сделать крупное предложение.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Ливерпуль» также рассматривал вариант приобретения шведского футболиста за сумму около 130 миллионов евро, но в то же время ведет параллельные переговоры по Уго Экитике из «Айнтрахта».

Руководство «Ньюкасла» не горит желанием расставаться с одним из лидеров команды даже за крупную сумму: контракт Исака действует до конца июня 2028 года.

По итогам минувшего сезона Исак провел 34 матча в АПЛ, забив 23 гола и сделав шесть голевых передач.