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    «Аль-Хилаль» заинтересован в трансфере Александра Исака из «Ньюкасла»

    Футбол Футбол Англии Ньюкасл Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Трансферы
    Саудовский клуб «Аль-Хилаль» проявляет интерес к нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку и рассматривает возможность сделать крупное предложение.

    Александр Исак
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    Александр Исак

    По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Ливерпуль» также рассматривал вариант приобретения шведского футболиста за сумму около 130 миллионов евро, но в то же время ведет параллельные переговоры по Уго Экитике из «Айнтрахта».

    Руководство «Ньюкасла» не горит желанием расставаться с одним из лидеров команды даже за крупную сумму: контракт Исака действует до конца июня 2028 года.

    По итогам минувшего сезона Исак провел 34 матча в АПЛ, забив 23 гола и сделав шесть голевых передач.

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