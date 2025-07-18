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    Бубнов: Максимум, чего «Локомотив» может добиться, — это четвертое место

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    Бывший футболист Александр Бубнов высказался о шансах «Локомотива» в новом сезоне.

    Александр Бубнов
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    Александр Бубнов

    «Думаю, по тому раскладу, который есть, максимум, чего "Локомотив" может добиться, — это занять четвёртое место. Минимум — седьмое. Вот в этом коридоре он будет бродить туда-сюда. Здесь есть один нюанс, который не касается, например, тренера "Сочи", а вот Галактионова касается. Если он сейчас завалит старт, то могут быть проблемы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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