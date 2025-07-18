Бубнов: Максимум, чего «Локомотив» может добиться, — это четвертое место

Бывший футболиствысказался о шансахв новом сезоне.

«Думаю, по тому раскладу, который есть, максимум, чего "Локомотив" может добиться, — это занять четвёртое место. Минимум — седьмое. Вот в этом коридоре он будет бродить туда-сюда. Здесь есть один нюанс, который не касается, например, тренера "Сочи", а вот Галактионова касается. Если он сейчас завалит старт, то могут быть проблемы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.