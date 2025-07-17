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    Источник: Марк-Андре тер Стеген пропустит до четырех месяцев из-за операции на спине

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    У голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена снова возникли проблемы со спиной, из-за чего он пропустил старт предсезонной подготовки команды.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    Как сообщает Diario Sport, немец испытывает серьезный дискомфорт и рассматривает вариант операции, которая может вывести его из строя на срок до четырех месяцев. Окончательное решение о хирургическом вмешательстве врачи примут на следующей неделе.

    Тер Стеген последние дни ограничивался занятиями в тренажерном зале, однако консервативное лечение пока не принесло желаемого эффекта. По информации источника, вероятность хирургического вмешательства высока.

    Сообщается, что текущие проблемы со здоровьем мешают Тер Стегену рассматривать возможный уход из «Барселоны» этим летом. В случае, если операция действительно потребуется, вратарь сможет подумать о смене клуба только в зимнее трансферное окно.

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