Уильямс: Я хотел бы продолжать творить историю в «Атлетике»

Вингервысказался о продлении контракта с клубом из Бильбао.

«Думаю, нас ждет очень долгий сезон. Впереди у нас очень амбициозные турниры, такие как Лига чемпионов, где хотел бы сыграть каждый.

Что может быть лучше, чем сделать это с клубом всей моей жизни?

Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на "Сан-Мамесе", с болельщиками, с семьей и с огромным энтузиазмом», — цитирует Уильямса ESPN.

В минувшем сезоне игрок провел за басков 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивается Нико Уильямса в € 70 млн.