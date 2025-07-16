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    Уильямс: Я хотел бы продолжать творить историю в «Атлетике»

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    Вингер «Атлетика» Нико Уильямс высказался о продлении контракта с клубом из Бильбао.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    «Думаю, нас ждет очень долгий сезон. Впереди у нас очень амбициозные турниры, такие как Лига чемпионов, где хотел бы сыграть каждый.

    Что может быть лучше, чем сделать это с клубом всей моей жизни?

    Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на "Сан-Мамесе", с болельщиками, с семьей и с огромным энтузиазмом», — цитирует Уильямса ESPN.

    В минувшем сезоне игрок провел за басков 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивается Нико Уильямса в € 70 млн.

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