Источник: «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере тер Стегена

интересен 33-летний вратарь, об этом сообщает AS.

По информации источника, английский клуб видит в футболисте потенциальную замену нынешнему голкиперу Эдерсону.

Ранее сообщалось, что тер Штеген больше не рассматривается в «Барселоне» как игрок основной обоймы. Отмечалось, что об этом вратарю лично заявил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. Несмотря на действующий контракт, «блауграна» не будет препятствовать уходу немца.

33-летний вратарь выступает за каталонский клуб с лета 2014 года. За этот период он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в 175 из которых он отыграл «на ноль».