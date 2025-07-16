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    Источник: «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере тер Стегена

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    «Манчестер Сити» интересен 33-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, об этом сообщает AS.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    По информации источника, английский клуб видит в футболисте потенциальную замену нынешнему голкиперу Эдерсону.

    Ранее сообщалось, что тер Штеген больше не рассматривается в «Барселоне» как игрок основной обоймы. Отмечалось, что об этом вратарю лично заявил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. Несмотря на действующий контракт, «блауграна» не будет препятствовать уходу немца.

    33-летний вратарь выступает за каталонский клуб с лета 2014 года. За этот период он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в 175 из которых он отыграл «на ноль».

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