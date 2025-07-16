ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр БилялетдиновДинияр Билялетдинов: Нельзя просто так прийти в Академию «Локо» и сказать «Я — дворовой мастер»
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Писарским

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, проинформировал о том, что самарский клуб расторг с ним контракт.

    Владимир Писарский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Писарский

    «ФК "Крылья Советов" в одностороннем порядке расторгли Трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1) части 1 ст. 348.11 — спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.

    С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», — написал Смирнов в Telegram-канале.

  • Российский футбол погряз в скандалах. Писарского обвиняют в ставке на матч «Сочи»
  • Нападающему грозит пожизненное отстранение от футбола
  • 01/07/2025

    • В прошлом сезоне Писарский в составе «Сочи» провел 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» шагнёт во второй раунд Лиги чемпионов?
  • «Динамо» Минск — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Шелбурн» пройдет в следующую стадию квалификации ЛЧ?
  • «Линфилд» — «Шелбурн». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Сможет ли Рублев обыграть 493-ю ракетку мира?
  • Рублев — Эрнандес. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рублев — Эрнандес
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция (ж) — Англия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Партизан — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ла-Фиорита — Вардар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры