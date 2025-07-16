«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Писарским

Юрист, представляющий интересы нападающего, проинформировал о том, что самарский клуб расторг с ним контракт.

«ФК "Крылья Советов" в одностороннем порядке расторгли Трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1) части 1 ст. 348.11 — спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.

С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», — написал Смирнов в Telegram-канале.

В прошлом сезоне Писарский в составе «Сочи» провел 30 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.