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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    Колыванов рассказал, благодаря чему «Динамо» может выступить лучше, чем в прошлом сезоне

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    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в предстоящем сезоне РПЛ.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Будет интересный матч "Балтики" с "Динамо". "Балтика" замечательно закончила тот сезон. Валерий Карпин — амбициозный тренер, который умеет решать определенные задачи. Если "Динамо" наладит игру в обороне, то в этом году, наверное, более удачный сезон должен получиться, чем предыдущий.

    За что "Динамо" будет бороться? Как и остальные команды, которые находятся в первой пятерке: "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Краснодар" и "Зенит", все будут стараться бороться за чемпионство, но "Зенит" среди всех команд выделяется.

    Будет ли удивительной победа "Балтики" над "Динамо"? Сюрпризы всегда бывают. Надеюсь, что "Динамо" не проиграет. Но в футболе все может произойти. "Балтика" — крепкий орешек. Они в предсезонке доказали, что могут играть с большими командами, поэтому посмотрим. В первом туре всегда определенная нервозность присутствует. "Балтика" только зашла в РПЛ, Карпин будет проводить первый официальный матч за московское "Динамо", поэтому сложно сказать, как игра сложится, но то, что потенциал "Динамо" выше, это однозначно, — приводит слова Колыванова "Матч ТВ".

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    "Динамо" сыграет в первом матче сезона 18 июля против "Балтики" на своем поле. Действующим чемпионом страны является "Краснодар".

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