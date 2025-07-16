Колыванов рассказал, благодаря чему «Динамо» может выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от выступления московскогов предстоящем сезоне РПЛ.

«Будет интересный матч "Балтики" с "Динамо". "Балтика" замечательно закончила тот сезон. Валерий Карпин — амбициозный тренер, который умеет решать определенные задачи. Если "Динамо" наладит игру в обороне, то в этом году, наверное, более удачный сезон должен получиться, чем предыдущий.

За что "Динамо" будет бороться? Как и остальные команды, которые находятся в первой пятерке: "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Краснодар" и "Зенит", все будут стараться бороться за чемпионство, но "Зенит" среди всех команд выделяется.

Будет ли удивительной победа "Балтики" над "Динамо"? Сюрпризы всегда бывают. Надеюсь, что "Динамо" не проиграет. Но в футболе все может произойти. "Балтика" — крепкий орешек. Они в предсезонке доказали, что могут играть с большими командами, поэтому посмотрим. В первом туре всегда определенная нервозность присутствует. "Балтика" только зашла в РПЛ, Карпин будет проводить первый официальный матч за московское "Динамо", поэтому сложно сказать, как игра сложится, но то, что потенциал "Динамо" выше, это однозначно, — приводит слова Колыванова "Матч ТВ".

Прогнозы и ставки на футбол

"Динамо" сыграет в первом матче сезона 18 июля против "Балтики" на своем поле. Действующим чемпионом страны является "Краснодар".