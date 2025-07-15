Роналду пропустит часть матчей «Аль-Насра» в новом сезоне

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По его информации, 40-летний нападающий обсудил с главным тренером команды Жорже Жезушем необходимость снижения игровой нагрузки. Стороны пришли к соглашению, что Роналду будет пропускать менее значимые встречи, чтобы избежать переутомления и снизить риск травм.
Таким образом, португалец намерен пропустить как минимум 25% матчей сезона. Это решение обусловлено желанием сохранить оптимальное физическое состояние и подойти в хорошей форме к чемпионату мира.
Старт сезона в Саудовской Про-лиге запланирован на 21 августа.