Роналду пропустит часть матчей «Аль-Насра» в новом сезоне

Форварди сборной Португалиине будет участвовать во всех матчах клуба в сезоне-2025/2026. Об этом сообщил саудовский журналист Фалах Аль-Кахтани в своих соцсетях.

По его информации, 40-летний нападающий обсудил с главным тренером команды Жорже Жезушем необходимость снижения игровой нагрузки. Стороны пришли к соглашению, что Роналду будет пропускать менее значимые встречи, чтобы избежать переутомления и снизить риск травм.

Таким образом, португалец намерен пропустить как минимум 25% матчей сезона. Это решение обусловлено желанием сохранить оптимальное физическое состояние и подойти в хорошей форме к чемпионату мира.

Старт сезона в Саудовской Про-лиге запланирован на 21 августа.