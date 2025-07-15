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    ФИФА может наказать Луиса Энрике и Невеша после финала КЧМ-2025

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Челси Клубный чемпионат мира
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике и полузащитник парижского клуба Жоау Невеш могут понести дисциплинарное наказание от ФИФА. Об этом сообщает L’Équipe.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    По информации источника, инциденты, произошедшие сразу после финального матча клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ» (3:0), могут повлечь санкции. Луис Энрике в порыве эмоций схватил за горло нападающего лондонцев Жоао Педро — автора третьего гола. Жоау Невеш, в свою очередь, был удалён с поля за неспортивное поведение.

    ФИФА рассматривает возможность наказания обоих — от денежного штрафа до дисквалификации. При этом подчеркивается, что подобные санкции, как правило, не распространяются на другие турниры, но в этом случае организация может сделать исключение из-за серьёзности происшествия.

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