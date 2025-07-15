ФИФА может наказать Луиса Энрике и Невеша после финала КЧМ-2025

Главный тренер «ПСЖ»и полузащитник парижского клубамогут понести дисциплинарное наказание от ФИФА. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, инциденты, произошедшие сразу после финального матча клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ» (3:0), могут повлечь санкции. Луис Энрике в порыве эмоций схватил за горло нападающего лондонцев Жоао Педро — автора третьего гола. Жоау Невеш, в свою очередь, был удалён с поля за неспортивное поведение.

ФИФА рассматривает возможность наказания обоих — от денежного штрафа до дисквалификации. При этом подчеркивается, что подобные санкции, как правило, не распространяются на другие турниры, но в этом случае организация может сделать исключение из-за серьёзности происшествия.