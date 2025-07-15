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    Колуилл: Думаю, что Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов

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    Защитник «Челси» Леви Колуилл выразил мнение, что Клубный чемпионат мира скоро станет важнее Лиги чемпионов.

    Леви Колуилл
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    Леви Колуилл

    Клубный чемпионат мира-2025 состоялся в США. В финале «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.

    «В начале турнира я сказал, что мы планируем выиграть его. На меня тогда посмотрели как на сумасшедшего. Я собираюсь сказать то же самое сейчас, перед началом премьер‑лиги и Лиги чемпионов. Это самый крупный трофей, который я когда‑либо выигрывал.

    Я думаю, что Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов. Мы стали первой командой, которая его выиграла», — цитирует Колуилла ESPN.

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