Колуилл: Думаю, что Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов

Защитник «Челси»выразил мнение, что Клубный чемпионат мира скоро станет важнее Лиги чемпионов.

Клубный чемпионат мира-2025 состоялся в США. В финале «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0.

«В начале турнира я сказал, что мы планируем выиграть его. На меня тогда посмотрели как на сумасшедшего. Я собираюсь сказать то же самое сейчас, перед началом премьер‑лиги и Лиги чемпионов. Это самый крупный трофей, который я когда‑либо выигрывал.

Я думаю, что Клубный чемпионат мира будет важнее Лиги чемпионов. Мы стали первой командой, которая его выиграла», — цитирует Колуилла ESPN.