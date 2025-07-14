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    Наумов: Жерсон — сильный игрок, который укрепит центр поля

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил переход бразильского полузащитника Жерсона в «Зенит».

    Жерсон
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    Жерсон

    «Безусловно, это будет важный футболист. Насколько я о нем слышал, это сильный игрок, который укрепит центр поля, там, где сейчас играет Дуглас Сантос. Он выступает не на своей позиции. Жерсон будет системообразующим футболистом "Зенита", и через него планируется строить основную игру. Тем более с Венделом ситуация непонятная.

    Вендела ждут? Это безобразие. Когда в команде начинается такое потворствование мастерству, что великий игрок может себе такое позволить, это ни к чему хорошему не приводит. В команде должна быть дисциплина. Если ты опоздал без уважительных причин, к тебе должны быть серьезные санкции. А мы видим, что у Вендела такое происходит из года в год. Ему все сходит с рук и дальше будет только хуже. Это тлетворно виляет и на других бразильцев команды. Они все с именем, с характером. Они смотрят на Вендела и думают: "Почему ему можно, а мне нельзя? " Это очень плохая ситуация. Надо с этим бороться Семаку», — цитирует Наумова «Евро-Футбол. Ру».

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    • Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» за 20 млн евро, которые были прописаны в контракте бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро в качестве отступных.

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