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    Мамардашвили: Борьба за место в основе «Ливерпуля» будет вызовом для меня

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    Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили высказался о своем переходе в стан «Ливерпуля».

    Георгий Мамардашвили
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    Георгий Мамардашвили

    «В детстве я смотрел в интернете многочисленные видео с вратарями, помню некоторых голкиперов "Ливерпуля": Ежи Дудека, Пепе Рейну, а теперь на воротах играет Алиссон Беккер. У "Ливерпуля" богатое вратарское наследие, и я хочу попробовать вписать сюда и свою главу.

    Могу сказать об Алиссоне, что это один из лучших вратарей мира прямо сейчас, и я очень рад возможности поработать с ним и поучиться у него.

    Конечно, борьба за место в основе будет вызовом для меня. Но мне нравятся такие вызовы. Я здесь для того, чтобы выкладываться на все сто и помогать команде», — заявил Мамардашвили в интервью пресс-службе «Ливерпуля».

    Напомним, что Мамардашвили перебрался в «Ливерпуль» из «Валенсии».

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