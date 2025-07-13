Набабкин: В первых турах увидим футбол, который ставит Челестини ЦСКА

Бывший защитникзаявил, что новый главный тренер армейцевеще не успел поставить в московской команде свой футбол.

«Я думаю, конечно, прошел слишком маленький отрезок времени. Наверное, Челестини не все до конца скорректировал, что хотел, не внес свое. Наверное, по ходу чемпионата, в первых турах, уже полностью увидим футбол, который он ставит ЦСКА», — приводит слова Набабкина «ВсеПроСпорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счетом 1:0. Это была первая официальная игра в роли главного тренера армейцев для Челестини, возглавившего команду в июне вместо ушедшего в греческий АЕК Марко Николича.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА сыграет в первом туре РПЛ против «Оренбурга» 21 июня.