Глава Ла Лиги рассказал, почему сорвался переход Уильямса в «Барселону»

Президент Ла Лигивысказался о несостоявшемся переходе нападающегоиз

«Я читал, что Нико Уильямс просил гарантии регистрации, и я не знаю точно, каковы были условия, но "Барселона" не захотела предоставить такие гарантии.

Думаю, что "Барселона" находится в ситуации, похожей на ту, что была в предыдущих сезонах, когда они подписывали игроков и ждали до последней минуты. Это может заставить некоторых звёзд предпочесть не рисковать и не попадать в неопределённую ситуацию.

Я думаю, "Барселона" точно знает, что ей нужно делать, и если она решит сделать правильный ход, то сможет подписать игроков», — приводит слова Тебаса Barca News.

В минувшем сезоне игрок провел за басков 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивается Нико Уильямса в € 70 млн.