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    Глава Ла Лиги рассказал, почему сорвался переход Уильямса в «Барселону»

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    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о несостоявшемся переходе нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» в «Барселону».

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Я читал, что Нико Уильямс просил гарантии регистрации, и я не знаю точно, каковы были условия, но "Барселона" не захотела предоставить такие гарантии.

    Думаю, что "Барселона" находится в ситуации, похожей на ту, что была в предыдущих сезонах, когда они подписывали игроков и ждали до последней минуты. Это может заставить некоторых звёзд предпочесть не рисковать и не попадать в неопределённую ситуацию.

    Я думаю, "Барселона" точно знает, что ей нужно делать, и если она решит сделать правильный ход, то сможет подписать игроков», — приводит слова Тебаса Barca News.

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    • В минувшем сезоне игрок провел за басков 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивается Нико Уильямса в € 70 млн.

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