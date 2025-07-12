Степашин: Я знаю, что практически все, кроме, может быть, «Зенита», переживали за Галицкого

Член совета директороввысказался о президенте

«В этом году я порадовался за Сергея Галицкого. Я ему сразу позвонил. Мы много лет знакомы. Я первый раз увидел его с улыбающимся лицом. Тем более он немного побаливает… Но его очень любят в Краснодаре — национальный герой. Какой стадион, какой парк, а какой японский сад — лучше чем в Японии. Академия для детишек. Сказка — и все на свои деньги.

Мы все порадовались за Галицкого. Я знаю, что практически все, кроме, может быть, "Зенита", переживали за Сергея Галицкого. Может быть, и некоторые зенитовцы тоже за него переживали.

Он же сам себя сделал. И свои личные деньги вкладывает. Когда год назад я с ним встречался, я говорю, какие дальше программы. Он говорит: "Я заработал. А потом — в гроб эти деньги, что ли? Пускай они работают". Вот подход! » — сказал Степашин РИА Новости.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Краснодар» стал чемпионом России, на один балл опередив «Зенит».