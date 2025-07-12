«Ювентус» хочет подписать Рашфорда

Туринскийопределил вингерав качестве ключевой цели летнего трансферного окна, сообщает The Sun.

По данным источника, «Старая синьора» намерена ускорить переговоры и оформить переход как можно скорее. Интерес итальянского клуба усилился на фоне информации о возможном внимании к игроку со стороны «Барселоны».

В Турине хотят, чтобы 27-летний англичанин присоединился к команде до начала предсезонных сборов.

В настоящее время Рашфорд тренируется отдельно от основной группы вместе с еще четырьмя футболистами «Юнайтед», которым также было рекомендовано подыскивать новые клубы.