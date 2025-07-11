«Байер» объявил о подписании нападающего «Альбасете» Кофане

Леверкузенскийофициально объявил о подписании нападающегоиз испанского

18-летний форвард заключил контракт с немецким клубом до 2029 года. Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес отметил, что Кофане обладает качествами, которые позволят разнообразить атакующую игру команды.

«Он поможет нам сделать игру более разнообразной благодаря своим сильным сторонам и имеет потенциал стать важной частью нашей команды в ближайшие годы», — приводит слова Рольфеса официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Кристиан Кофане выступал во втором дивизионе чемпионата Испании, где в 20 матчах за «Альбасете» забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.