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    Тукманов: Задета честь «Торпедо»

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    Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов сообщил свое мнение по поводу исключения из состава участников РПЛ сезона 2025/2026 московского «Торпедо».

    Александр Тукманов
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    Александр Тукманов

    «РФС находится в тесном контакте с правоохранительными органами, значит, у них есть информация, позволившая принять решение по "Торпедо" до завершения следствия. Они уверены, что преступление было, а в этом случае наказание неизбежно.

    Уже не важно, в какой лиге будет играть "Торпедо", — задета честь и репутация клуба. Первая Лига или Вторая — всё равно нужно будет доказывать, что в этом виноват не клуб, а отдельные его руководители. Игроки здесь ни при чём. Есть болельщики, пусть сейчас и немногочисленные, но это живые люди, которые переживают за команду.

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    • Всё это — печально. Трагедия для "Торпедо", его болельщиков. А историю клуба нужно будет писать заново, с чистого листа. Я расстроен не столько исключением "Торпедо" из РПЛ, сколько тем, что к этому привело. Люди, которые себе такое позволили, подвергли риску наш любимый клуб. И совершили, мягко говоря, плохой поступок», — сказал Тукманов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 10 июля, прошлом заседание КДК РФС, где было принято решение исключить автозаводцев из РПЛ. Причиной такого решения стало попытка президентом «Торпедо» Леонидом Соболевым оказания противоправного влияния на результат матча с «КАМАЗом» в 34-м туре прошлого сезона Первой лиги.

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