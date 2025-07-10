Источник: Марк-Андре тер Стеген не покинет «Барселону» этим летом

Вратарьнамерен отклонять все предложения о переходе в другие клубы как минимум до января следующего года.

По данным Sport.es, немецкий голкипер рассматривает возможность смены команды только зимой, чтобы получить необходимую игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года. В то же время «Барселона» готова отпустить тер Стегена, поскольку делает ставку на нового вратаря Жоана Гарсию.

Однако сам тер Стеген уверен, что способен выиграть конкуренцию за место в стартовом составе и зол на клуб за утечку информации, негативно влияющую на его репутацию.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» не видит в тер Стегене основного вратаря на следующий сезон и готово выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта