Мостовой — о паделе: Я в него играю уже больше 30 лет

Известный в прошлом футболистрассказал о своем отношении к новомодному увлечению многих российских спортсменов паделу.

«Много старых травм, стараюсь играть не так часто. После турнира воспалилась боковая связка, перегрузил. Но мы выиграли турнир "Bosco Cup" вместе с Плющенко. Сейчас в тейпах, сделал укол.

Думаю, через неделю пройдет. А за день до турнира "Bosco" был Кубок Александра Мостового по паделу, все прошло шикарно. Если откровенно, я эту игру знаю уже 30 лет. Я в это играл, когда люди думали, что название падела — это ругательство», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой известен по выступлениям в составе московского «Спартака», сборной СССР и России, а также испанской «Сельте».