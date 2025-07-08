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    Тиаго Силва«Флуминенсе» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    «Реал» возобновил интерес к Каррерасу

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    По данным авторитетного испанского издания Marca, мадриский «Реал» снова интересуется левым защитником «Бенфики» Альваро Каррерасом.

    Альваро Каррерас
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    Альваро Каррерас

    Около месяца назад впервые появились разговоры о возможном трансфере 22-летнего испанца, но потом они затихли. Сейчас же переговоры снова возобновились, а стороны в них существенно продвинулись.

    Каррерас — воспитанник «Реала», но за основной состав не сыграл ни одного матча. Сейчас он оценивается в € 35 млн, а его контракт с «Бенфикой» до лета 2029 года.

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