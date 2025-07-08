«Реал» возобновил интерес к Каррерасу

По данным авторитетного испанского издания Marca, мадрискийснова интересуется левым защитником «Бенфики»

Около месяца назад впервые появились разговоры о возможном трансфере 22-летнего испанца, но потом они затихли. Сейчас же переговоры снова возобновились, а стороны в них существенно продвинулись.

Каррерас — воспитанник «Реала», но за основной состав не сыграл ни одного матча. Сейчас он оценивается в € 35 млн, а его контракт с «Бенфикой» до лета 2029 года.

В минувшем сезоне защитник сыграл за португальцев 52 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.