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    Писарев: «Спартак» пока отстает от конкурентов в плане покупок

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    Тренер сборной России и бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев считает, что красно-белые пока уступают своим конкурентам в борьбе за золото РПЛ в плане селекции.

    Николай Писарев
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    Николай Писарев

    «На мой взгляд, "Спартак" в селекции и в приобретении футболистов отстает от конкурентов. По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч против "Крыльев Советов". Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности.

    Футбол "Спартака" не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки. Сейчас стоит задача подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу», — сказал Писарев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Пока у «Спартака» лишь один новичок, пришедший в качестве свободного агента нападающий Антон Заболотный. В первом туре нового сезона команда сыграет дома с «Динамо» Мх 19 июля.

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