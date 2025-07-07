Писарев: «Спартак» пока отстает от конкурентов в плане покупок

Тренер сборной России и бывший нападающий «Спартака»считает, что красно-белые пока уступают своим конкурентам в борьбе за золото РПЛ в плане селекции.

«На мой взгляд, "Спартак" в селекции и в приобретении футболистов отстает от конкурентов. По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч против "Крыльев Советов". Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности.

Футбол "Спартака" не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки. Сейчас стоит задача подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу», — сказал Писарев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Пока у «Спартака» лишь один новичок, пришедший в качестве свободного агента нападающий Антон Заболотный. В первом туре нового сезона команда сыграет дома с «Динамо» Мх 19 июля.