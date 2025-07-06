Защитник «Динамо» тренируется с «Крыльями Советов»

Центральный защитник «Динамо» Москвав настоящее время находится в расположении, сообщает сайт клуба.

Самарский клуб планирует взять 20-летнего игрока в аренду на этот сезон, поэтому он сейчас проходит медосмотр и тренируется в новой команде.

В начале июня стало известно, что Лепский подписал новый контракт с бело-голубыми до 2028 года. Он воспитанник «Динамо» в минувшем сезоне вторую часть чемпионата отыграл в саратовском «Соколе» на правах аренды.

Всего за «Динамо» на его счету 10 матчей, один забитый мяч и одна голевая передача. В основном составе бело-голубых он дебютировал в 2023 году.