Роналду — о смерти Жоты: Я не могу поверить в это

Нападающийвыразил соболезнования в связи со смертью своего партнера по сборной Португалиии его брата Андре.

«Я не могу поверить в это. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им сил. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду в соцсетях.

Диогу Жота стал известен по выступлениям за «Ливерпуль», в который перешел из «Вулверхэмптон» в 2020 году.

Вместе с клубом игрок становился чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций.