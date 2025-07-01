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    Тренер ЦСКА Челестини: У нас были хорошие моменты, когда мы могли идти и забивать

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    Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре нападающих своей команды в товарищеском матче против «Партизана» (3:1).

    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
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    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Первые 20 минут не задались. Надо признать, что и "Партизан" хорошо играл, было непросто. Но если мы хотим оказывать давление, мы должны допустить игру один на один.

    Наши крайние нападающие должны понимать, что, когда мы оказываем давление, они должны быть ближе к своему сопернику, им нужно идти внутрь и сближаться. Это мы не очень хорошо делали, были не настолько динамичными, чтобы двигаться и отбирать мячи.

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    • На самом деле, у нас были хорошие моменты, когда мы могли идти и забивать. Но после отборов мяча мы практически сразу отдавали его сопернику, поэтому можно сказать, что первый тайм был не настолько хорошим, как хотелось бы», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

    В следующем товарищеском матче армейцы сыграют против ОФК «Белград» 5-го июля.

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