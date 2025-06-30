С «Локомотива» сняли трансферный бан

ФИФА сообщила, что с московского, временно наложенный из-за долга.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Николай Комличенко — новичок «Локо» Фото: www.fclm.ru

«Трансферного бана больше нет. Ранее FIFA запретила нашему клубу регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. В данный момент ограничений нет», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Долг у железнодорожников в размере € 65 тыс возник перед защитником Марком Мампасси перед «Мариуполем» в 2022 году.

Сейчас 22-летний игрок выступает в бельгийском «Кортрейке» на правах аренды, но имеет контракт с «Локомотивом» до 2026 года.