ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси тащил «Интер Майами» и FIFA сколько мог. Но футбол — это командная игра
    Все новости спорта

    С «Локомотива» сняли трансферный бан

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    ФИФА сообщила, что с московского «Локомотива» снят трансферный бан, временно наложенный из-за долга.

    Николай Комличенко — новичок «Локо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко — новичок «Локо»

    «Трансферного бана больше нет. Ранее FIFA запретила нашему клубу регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон. В данный момент ограничений нет», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

    Долг у железнодорожников в размере € 65 тыс возник перед защитником Марком Мампасси перед «Мариуполем» в 2022 году.

    Сейчас 22-летний игрок выступает в бельгийском «Кортрейке» на правах аренды, но имеет контракт с «Локомотивом» до 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится вязкой и плотной
  • «Интер» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Динамо» уверенно расправится с белградцами
  • «Динамо» — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Рублев снова устроит драму?
  • Рублев — Джере. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рублев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шелтон — Болт
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Опелка
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Супер Нова — Ауда
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Синнер — Нарди
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры