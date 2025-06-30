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    ФНС требует признать «Химки» банкротом из-за долгов свыше 448 млн рублей

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    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Московской области подала в Арбитражный суд заявление с требованием признать футбольный клуб «Химки» банкротом. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Химки»
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    «Химки»

    Причиной обращения стала задолженность клуба перед бюджетом, превышающая 448 млн рублей.

    Документы поступили в суд 20 июня, однако заявление пока оставлено без движения. Как уточняется в материалах дела, ФНС не представила доказательств наличия у должника имущества, за счёт которого можно было бы профинансировать процедуру банкротства. Устранить эти недостатки налоговая служба должна до 24 июля.

    Ранее «Химки» не прошли лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ. 4 июня клуб сообщил на портале Fedresurs о намерении подать заявление о банкротстве, однако на данный момент официального обращения в суд не последовало. 18 июня подмосковный клуб объявил о приостановке своей деятельности.

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