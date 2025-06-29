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    Анхелиньо может сменить «Рому» на «Сандерленд»

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    Левый защитник «Ромы» Анхелиньо в летнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Sport Italia.

    Анхелиньо
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    Анхелиньо

    Одним из основных претендентов на него является «Сандерленд», который вернулся в этом году в АПЛ. Его переход активно лоббирует Флорана Гизольфи, ранее работавший спортивным директором в «Роме», а теперь ждущий назначение в английский клуб.

    Сумма сделки по 28-летнему испанцу может составить 20 млн евро.

    В прошлом сезоне Анхелиньо был одним из ключевых футболистов в составе «Ромы», сыграл 51 матча, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом до 2028 года.

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