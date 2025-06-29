Анхелиньо может сменить «Рому» на «Сандерленд»

Левый защитник «Ромы»в летнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Sport Italia.

Одним из основных претендентов на него является «Сандерленд», который вернулся в этом году в АПЛ. Его переход активно лоббирует Флорана Гизольфи, ранее работавший спортивным директором в «Роме», а теперь ждущий назначение в английский клуб.

Сумма сделки по 28-летнему испанцу может составить 20 млн евро.

В прошлом сезоне Анхелиньо был одним из ключевых футболистов в составе «Ромы», сыграл 51 матча, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом до 2028 года.