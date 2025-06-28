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    Тедеев: С Савичева берут наши молодые игроки

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался по поводу заключения нового контракта капитана Константина Савичева с тольяттинским клубом.

    Константин Савичев
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    Константин Савичев

    «Савичев отдал много лет этому клубу, он — один из самых опытных футболистов "Акрона", с которого берут пример наши молодые игроки. Большой профессионал, доказывающий делом и всецело оправдывающий свой статус в коллективе. За все эти годы Константин всегда был не безразличен, когда этого требовала ситуация и когда что-то шло не так. Рад, что мы продолжим движение вперед вместе», — цитирует Тедеева пресс-служба «Акрона».

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    • Савичев выступает на позиции правого защитника, в составе «Акрона» с 2021 года. Сегодня, 28 июня, было объявлено, что он заключил новый двухлетний контракт. в минувшем сезоне 31-летний игрок провел 27 матчей, забил мяч, сделал один ассист. Он является воспитанником «Спартака».

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