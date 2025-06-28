Полузащитник «Атлетико» Рикельме близок к переходу в «Бетис»

Полузащитникблизок к переходу изМадрид в

Как сообщает издание Marca, клубы достигли договорённости о трансфере 25-летнего полузащитника, и футболист подпишет пятилетний контракт с новой командой. Мадридский клуб получит определенный процент от будущей перепродажи игрока.

Сумма сделки составит около 18 миллионов евро. Рикельме рассматривается «Бетисом» как замена Хесусу Родригесу Карабальо, который отправляется в «Комо» за 22,5 миллиона евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Ла Лиги Рикельме провел 16 матчей за «Атлетико».