Карпин — о работе в «Динамо»: Дом надо строить с фундамента, с обороны

Главный тренеррассказал о рабочем процессе в московском клубе.

«Уже влился в тренировочный процесс.

Какие слабые стороны у "Динамо"? Их нет.

Ведется работа с обороной "Динамо"? А как вы думаете? Работа ведется. По атаке и по обороне. А как будет выглядеть — над этим и работаем. Дом надо строить с фундамента, с обороны. Но и об атаке не забывать.

Активно ли принимаю участие в трансферной кампании? На 100%. Мы с клубом совместно определяем те позиции, что нам надо усилить. Клуб ищет футболистов, из них выбирает главный тренер. Потом переговоры. Сейчас с Россией многим игрокам их вести непросто», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера в июне, стороны подписали соглашение до лета 2028 года.