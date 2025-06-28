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    Карпин — о работе в «Динамо»: Дом надо строить с фундамента, с обороны

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    Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал о рабочем процессе в московском клубе.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Уже влился в тренировочный процесс.

    Какие слабые стороны у "Динамо"? Их нет.

    Ведется работа с обороной "Динамо"? А как вы думаете? Работа ведется. По атаке и по обороне. А как будет выглядеть — над этим и работаем. Дом надо строить с фундамента, с обороны. Но и об атаке не забывать.

    Активно ли принимаю участие в трансферной кампании? На 100%. Мы с клубом совместно определяем те позиции, что нам надо усилить. Клуб ищет футболистов, из них выбирает главный тренер. Потом переговоры. Сейчас с Россией многим игрокам их вести непросто», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера в июне, стороны подписали соглашение до лета 2028 года.

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