Стало известно, сколько Вольдемаде может заработать в «Баварии»

Зарплата нападающегоможет составить до 10 млн евро в год в случае перехода в, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации имточника, после заключения с мюнхенцами контракта, рассчитанного на пять лет, форвард начнет получать около 7,5 млн евро без учета бонусов и до 10 млн евро — с учетом.

«Штутгарт» предлагал своему второму бомбардиру продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ.

«Бавария» собирается начать переговоры в ближайшее время. Сам игрок уже сообщил о желании играть в Мюнхене.

В Бундеслиге-2024/25 Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх.