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    Стало известно, сколько Вольдемаде может заработать в «Баварии»

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    Зарплата нападающего «Штутгарта» Ника Вольтемаде может составить до 10 млн евро в год в случае перехода в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Ник Вольтемаде
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    Ник Вольтемаде

    По информации имточника, после заключения с мюнхенцами контракта, рассчитанного на пять лет, форвард начнет получать около 7,5 млн евро без учета бонусов и до 10 млн евро — с учетом.

    «Штутгарт» предлагал своему второму бомбардиру продлить договор с повышением зарплаты до 2,5 млн в год, но в четверг получил окончательный отказ.

    «Бавария» собирается начать переговоры в ближайшее время. Сам игрок уже сообщил о желании играть в Мюнхене.

    В Бундеслиге-2024/25 Вольтемаде забил 12 голов в 28 играх.

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