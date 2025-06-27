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    Точилин прокомментировал возможные трансферы «Динамо»

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    Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился мнением по поводу возможных трансферов на «вход» и «выход» в столичном клубе.

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо»

    «Станет ли Сергеев усилением для "Динамо"? Это игрок в атаку. А с учетом того, что Тюкавин пока восстанавливается, это удачный трансфер. Сергеев зарекомендовал себя как добротный нападающий, плюс у него российский паспорт.

    Есть ли у него шансы пробиться в основу? Он будет основным игроком на данный момент. А когда Тюкавин наберет форму, то для конкуренции Сергеев тоже нужен. У Карпина будет альтернатива на случай каких-то моментов. Гладышев — нападающий немного другого плана. Он больше инсайд, крайний нападающий. Их можно и вместе с Сергеевым использовать. Но и с Тюкавиным можно играть в два нападающих. Сергеев доказал в других командах, что может быть вторым форвардом. Например, когда он играл в "Зените", то с Кассьеррой действовал вместе. Тут уже фантазия тренера.

    Станет ли уход Карраскаля во "Фламенго" потерей? Узнаем это после начала чемпионата и по результатам команды. Он был лидером в прошлом чемпионате. С его уходом "Динамо" может и потерять. Все взаимосвязано.

    Лепский и Лесовой вернулись из аренды, нужны ли они "Динамо"? Пройдет предсезонный сбор, и Карпин определится, готов ли кто-то из них к стартовому составу или будут на ротации. Любой игрок может проявить себя так, что Карпин увидит в нем будущее "Динамо"", — приводит слова Точилина 'Евро-Футбол.Ру'.

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