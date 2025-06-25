Маркиньос может перебраться из «Спартака» в «Сантос»

Бразильскийрассматривает возможность приобретения вингера московского «Спартака», сообщает издание Bolavip Brasil.

На приобретении 25-летнего бразильца настаивает спортивный директор «Сантоса» Алешандре Маттос, но заполучить Маркиньоса в свой состав будет непросто.

Полузащитник имеет контракт с красно-белыми до 2027 года и его очень ценит главный тренер Деян Станкович, который в свое время настаивал на покупке из венгерского «Ференцвароша».

За «Спартак» Маркиньос отыграл всего один сезон, проведя 36 матчей, забив в них 2 мяча и отдав 12 голевых передач. На портале Transfermarkt бразилец сейчас оценивается в 6 млн евро.