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    Маркиньос может перебраться из «Спартака» в «Сантос»

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    Бразильский «Сантос» рассматривает возможность приобретения вингера московского «Спартака» Маркиньоса, сообщает издание Bolavip Brasil.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    На приобретении 25-летнего бразильца настаивает спортивный директор «Сантоса» Алешандре Маттос, но заполучить Маркиньоса в свой состав будет непросто.

    Полузащитник имеет контракт с красно-белыми до 2027 года и его очень ценит главный тренер Деян Станкович, который в свое время настаивал на покупке из венгерского «Ференцвароша».

    За «Спартак» Маркиньос отыграл всего один сезон, проведя 36 матчей, забив в них 2 мяча и отдав 12 голевых передач. На портале Transfermarkt бразилец сейчас оценивается в 6 млн евро.

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