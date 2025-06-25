«Барселона» продаст Ноа Дарвиша в «Штутгарт»

достигла соглашения о продаже 18-летнего полузащитника, сообщает журналист

Медицинское обследование игрока запланировано на сегодня, после чего Дарвиш подпишет контракт с немецким клубом до 2029 года. Сделка не включает опцию обратного выкупа или процент от будущей продажи.

Финансовые детали пока не раскрываются, однако каталонский клуб рассчитывает как минимум вернуть вложенные в футболиста 2,5 миллиона евро, которые были потрачены на его приобретение в 2023 году.

В минувшем сезоне Ноа Дарвиш выступал за вторую команду «Барселоны», где проявил себя как перспективный полузащитник, однако не получил шанса дебютировать за основной состав.