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    «Барселона» продаст Ноа Дарвиша в «Штутгарт»

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    «Барселона» достигла соглашения о продаже 18-летнего полузащитника Ноа Дарвиша в «Штутгарт», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Ноа Дарвиш
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    Ноа Дарвиш

    Медицинское обследование игрока запланировано на сегодня, после чего Дарвиш подпишет контракт с немецким клубом до 2029 года. Сделка не включает опцию обратного выкупа или процент от будущей продажи.

    Финансовые детали пока не раскрываются, однако каталонский клуб рассчитывает как минимум вернуть вложенные в футболиста 2,5 миллиона евро, которые были потрачены на его приобретение в 2023 году.

    В минувшем сезоне Ноа Дарвиш выступал за вторую команду «Барселоны», где проявил себя как перспективный полузащитник, однако не получил шанса дебютировать за основной состав.

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