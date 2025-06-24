Тео Эрнандес согласился перейти в «Аль-Хиляль»

Защитник «Милана»находится на финальной стадии перехода в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, футболист уже дал согласие на трансфер. Саудовский клуб предложил французу контракт с годовой зарплатой в размере 20 миллионов евро. Сейчас стороны ведут переговоры, и сделка может быть завершена в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Эрнандес сыграл 49 матчей за «Милан», забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2026 года.

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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего Эрнандеса составляет около 40 млн евро.